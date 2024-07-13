13 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Gece yarısı korkutan patlama: 'Bomba sandık'

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 10:18
ABONE OL
Gece yarısı korkutan patlama: ’Bomba sandık’

Tekirdağ'da bir imalathanede yaşanan tüp patlaması nedeniyle 1 vatandaş yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör