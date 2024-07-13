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Ümraniye'de ormanlık alandaki çardakta çıkan yangın söndürüldü

AA ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 06:13
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Ümraniye’de ormanlık alandaki çardakta çıkan yangın söndürüldü

Ümraniye'de ormanlık alanda bulunan çardakta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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