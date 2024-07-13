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Prizde takılı şarj aleti evi yaktı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 06:11
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Prizde takılı şarj aleti evi yaktı

Bolu'da prize takılı halde bırakılan cep telefonu şarj aleti alev aldı, evin bir odası yanarak kullanılmaz hale geldi.

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