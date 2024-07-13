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İstanbul'da gece saatlerinde sıcak hava ve nem etkili oluyor

AA ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 06:15
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İstanbul’da gece saatlerinde sıcak hava ve nem etkili oluyor

Genel hava sıcaklığının gece itibarıyla 25,7, hissedilen sıcaklığın 28,2 derece ölçüldüğü megakentte, nem oranı yüzde 82 olarak kaydedildi.

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