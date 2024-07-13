13 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Trafikte yol verme tartışması kavgaya dönüştü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 10:24
ABONE OL
Trafikte yol verme tartışması kavgaya dönüştü

Bursa'da iki kişi arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgayı vatandaşlar ayırdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör