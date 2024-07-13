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Yeni Gölcük terminalinde yoğun tempo

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 10:22
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Yeni Gölcük terminalinde yoğun tempo

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük'te inşa edilen yeni terminal binasında çalışmalar son sürat devam ediyor.

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