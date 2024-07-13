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Film sahnelerini aratmayan kedi kurtarma operasyonu kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 10:27
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Film sahnelerini aratmayan kedi kurtarma operasyonu kamerada

Bursa'da havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Film sahnelerini aratmayan kurtarma operasyonu kameraya yansıdı.

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