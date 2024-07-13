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Sultangazi’de cadde ortasında silahlı çatışma! Mermiler araçlara ve dükkanlara isabet etti

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 13.07.2024 22:32
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Sultangazi’de cadde ortasında silahlı çatışma! Mermiler araçlara ve dükkanlara isabet etti

Sultangazi’de aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki kişi arasında cadde ortasında silahlı çatışma çıktı. Bir birlerine doğru rast gele ateş eden şüpheliler olay yerinden kaçarken, iki araca ve bazı dükkanlara mermi isabet etti.

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