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İzmir'de 4 yaşındaki çocuğun korkunç sonu!

ahaber.com.tr AA
Giriş: 13.07.2024 21:19
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İzmir’de 4 yaşındaki çocuğun korkunç sonu!

İzmir’in Ödemiş ilçesinde park edilen otomobilde yangın çıktı. Alevler bir diğer araca sıçradı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Çıkan yangında otomobildeki 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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