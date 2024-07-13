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Serinlemek için Tortum gölüne giren çocuğun cesedine ulaşıldı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 10:34
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Serinlemek için Tortum gölüne giren çocuğun cesedine ulaşıldı

Erzurum'da dün arkadaşlarıyla serinlemek için Tortum gölüne giren ve gözden kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

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