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Bin 241 rakımda yüzlerce kuşa ev sahipliği yapıyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 10:31
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Bin 241 rakımda yüzlerce kuşa ev sahipliği yapıyor

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı 2 bin 241 metre rakımlı Balık Gölü, yapılan son çalışmalara göre 110 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölü olma özelliğine sahip olan Balık Gölü, özellikle ortasındaki ada ile dikkat çekiyor.

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