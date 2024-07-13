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Nevşehir'de otomobil evin bahçesine girdi: 2 yaralı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 06:10
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Nevşehir’de otomobil evin bahçesine girdi: 2 yaralı

Nevşehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin müstakil evin bahçesine girdiği kazada, 2 kişi yaralandı.

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