13 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Polisin Türk bayrağı hassasiyeti göz doldurdu! Çıkan yangına aldırış etmeden kurtardı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 13.07.2024 17:54 Güncelleme: 13.07.2024 18:12
ABONE OL
Polisin Türk bayrağı hassasiyeti göz doldurdu! Çıkan yangına aldırış etmeden kurtardı

Samsun’da bir okulun çatısı çıkan yangın panik dolu anlara neden oldu. Alevlerin yükseldiği okulda Türk bayrağını gören polis tehlikeye aldırış etmeden harekete geçti. Bayrağı kurtaran polisin o anları ise anbean kameraya yansıdı.

Okulda çıkan yürekleri ağza getirdi. Yangının çıktığı noktadaki Türk bayrağı ise bir polisi harekete geçirdi ve ortaya göz dolduran anlar çıktı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Elmalık Mahallesi'nde meydana geldi. Nazmiye-Ünal Soğancı Ortaokulunun çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm çatıyı kaplayan alevleri gören çevredeki vatandaşlar olayı 112'ye bildirdi.

OKUL ÇATISI ADETA KÜLE DÖNDÜ

Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye araçları ve Terme Belediyesine ait su tankeriyle yangına müdahale edildi.

Yaklaşık yarım saat süren müdahaleler sonrası yangın söndürülerek soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangında okulun çatısı tamamen kül olarak kullanılamaz hale geldi.

Terme Kaymakamı Metin Maytalman, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, okul personeli ve kurum yetkilileri yangın söndürme çalışmalarını yakından takip etti.

TÜRK BAYRAĞINI KURTARAN POLİS TAKDİR TOPLADI

Olayda polis ekipleri okul önünde bulunan bayrak direğindeki Türk bayrağının yanma tehlikesi olduğunu fark etti. Zarar görmemesi için direkten bayrağı söken polis, bayrağı katlayarak güvenli bölgeye aldı. Polisin bu davranışı izleyenlerin takdirini topladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör