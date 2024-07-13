Polisin Türk bayrağı hassasiyeti göz doldurdu! Çıkan yangına aldırış etmeden kurtardı

Okulda çıkan yürekleri ağza getirdi. Yangının çıktığı noktadaki Türk bayrağı ise bir polisi harekete geçirdi ve ortaya göz dolduran anlar çıktı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Elmalık Mahallesi'nde meydana geldi. Nazmiye-Ünal Soğancı Ortaokulunun çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm çatıyı kaplayan alevleri gören çevredeki vatandaşlar olayı 112'ye bildirdi.