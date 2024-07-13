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Balıkesir'de orman yangını! Alevler kontrol altında

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 13.07.2024 16:59 Güncelleme: 14.07.2024 00:33
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Balıkesir’de orman yangını! Alevler kontrol altında

Balıkesir'in Ayvatlar kırsal mahallesinde ormanlık alanda başlayan yangını söndürme çalışmaları devam etti. Ekipler havadan ve karadan müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı.

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