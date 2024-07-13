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Dönerciyi döner bıçağıyla yaralayan müşteri tutuklandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 17:57 Güncelleme: 13.07.2024 18:08
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Dönerciyi döner bıçağıyla yaralayan müşteri tutuklandı

Samsun'da dönerci dükkanında işyeri sahibini döner bıçağı ile yaralayıp para istediği iddia edilen müşteri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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