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Maltepe'de silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 06:09
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Maltepe’de silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Maltepe'de dün iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

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