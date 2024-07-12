AFAD duyurdu! Van'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremlere ilişkin yaptığı açıklamada Van'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, son depremlere ilişkin yaptığı açıklamada Van'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'dan yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Tuşba ilçesi olduğunu ifade edildi.
Deprem saat 23.19'da yaşandı.
YERİN 7 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE
Meydana gelen depremin yerin 7 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Van Gölü - [08.85 km] Tuşba (Van)
Tarih:2024-07-12
Saat:23:19:45 TSİ
Enlem:38.6225 N
Boylam:43.11444 E
Derinlik:7 km
AFAD VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER ŞÖYLE:
2024-07-12 23:19:45 38.6225 43.11444 7.0 MW 4.3 Van Gölü - [08.85 km] Tuşba (Van)
2024-07-12 23:10:25 36.39639 28.80139 6.83 ML 1.6 Akdeniz - [29.77 km] Fethiye (Muğla)
2024-07-12 22:54:48 36.85389 27.56972 13.68 ML 1.1 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.53 km] Datça (Muğla)
2024-07-12 22:28:06 39.28944 36.38722 13.52 ML 1.6 Şarkışla (Sivas)
2024-07-12 22:19:21 37.50389 27.285 9.09 ML 1.4 Didim (Aydın)
2024-07-12 21:56:14 38.075 37.3775 6.74 ML 1.5 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-07-12 21:35:17 37.84194 27.00833 6.97 ML 2.0 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.61 km] Kuşadası (Aydın)
2024-07-12 21:31:54 36.83556 36.29333 7.01 ML 2.3 Dörtyol (Hatay)
2024-07-12 21:13:53 38.24528 38.19083 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-12 20:33:34 37.40389 43.98028 5.57 ML 2.1 Merkez (Hakkari)
2024-07-12 20:27:19 40.88861 34.00417 15.54 ML 2.1 Tosya (Kastamonu)
2024-07-12 20:06:19 38.46139 39.46639 7.37 ML 1.1 Maden (Elazığ)
2024-07-12 19:42:44 36.60056 36.4025 7.0 ML 2.7 Kırıkhan (Hatay)
2024-07-12 19:30:51 40.07111 36.03222 17.73 ML 2.0 Sulusaray (Tokat)
2024-07-12 19:26:04 37.48611 35.34111 20.31 ML 1.4 Aladağ (Adana)
2024-07-12 19:11:58 38.57194 38.02583 6.9 ML 1.5 Yazıhan (Malatya)
2024-07-12 18:40:13 39.53389 39.81722 7.03 ML 1.4 Pülümür (Tunceli)
2024-07-12 18:32:12 37.09528 28.8125 7.0 ML 1.2 Menteşe (Muğla)
2024-07-12 17:48:40 38.10917 37.74611 9.98 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-12 17:45:23 38.11917 37.24 7.03 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-07-12 17:40:25 40.07611 36.03139 6.99 ML 2.3 Sulusaray (Tokat)
2024-07-12 17:37:23 38.07722 37.18694 6.95 ML 1.9 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-07-12 16:38:42 38.1375 38.58528 7.0 ML 1.5 Battalgazi (Malatya)
2024-07-12 16:27:34 38.27472 38.20972 7.09 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-12 16:02:11 40.11111 31.73694 6.81 ML 1.8 Nallıhan (Ankara)
2024-07-12 15:54:12 36.65 26.99583 7.06 ML 1.5 Ege Denizi - [40.65 km] Datça (Muğla)
2024-07-12 15:40:22 36.93306 27.79472 7.01 ML 1.6 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.90 km] Milas (Muğla)
2024-07-12 15:35:29 38.00889 36.39167 7.03 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-07-12 15:06:04 38.49028 40.40583 7.31 ML 1.9 Hani (Diyarbakır)
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