13 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

"Kuyu-8" operasyonuna ilişkin 17 şüpheli tutuklandı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 06:18
ABONE OL
Kuyu-8 operasyonuna ilişkin 17 şüpheli tutuklandı

"Kuyu-8" operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Neslihan Güngen ile eşi İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu 17'si tutuklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör