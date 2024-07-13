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Kontrolden çıkan otomobil bahçeye uçtu: 2 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 06:17
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Kontrolden çıkan otomobil bahçeye uçtu: 2 yaralı

Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil bahçeye uçtu. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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