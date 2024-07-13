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İzmir açıklarında 12 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 06:23
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İzmir açıklarında 12 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında arıza nedeniyle sürüklenen bottaki 12 düzensiz göçmen kurtarıldı, Urla'daki koyda ise 62 göçmen yakalandı.

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