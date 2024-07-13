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Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 11 kişi tutuklandı

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 13.07.2024 21:06
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Ankara’da uyuşturucu operasyonu: 11 kişi tutuklandı

Ankara’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve 3 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, 11 kişi tutuklandı.

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