15 Temmuz’da destan yazan yer Gölbaşı Özel Harekat! Yeni Cennet’ler burada filizleniyor

EN SAF DÖNEMİMİZİ YAŞIYORUZ

Karadeniz, "Özel Harekât, o gece kritik bölgelerdeki faaliyetlerini sürdürerek demokrasinin ve millet iradesinin galip gelmesine önemli katkılarda bulundu. Özel Harekât polislerinin gösterdiği direniş, hainlerin planlarını bozdu ve darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasında büyük rol oynadı" dedi. Karadeniz, FETÖ/PDY'nin yapılanması ve diğer tehdit unsurlarıyla ilgili kararlı tutumunu sürdürdüğünü vurgulayıp şöyle devam etti: "Devletimizin istihbarat birimlerinin titiz çalışmaları sonucunda, FETÖ ve diğer taraflara aidiyeti olduğu tespit edilen 1200 personeli özel harekât branşından çıkardık. Özel Harekât Başkanlığı uzun zaman sonra en saf ve en temiz dönemini yaşıyor.