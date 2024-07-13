15 Temmuz'da destan yazan yer Gölbaşı Özel Harekat! Yeni Cennet'ler burada filizleniyor
15 Temmuz'da darbeci hainler, kendilerini durdurabilecek güç olarak gördükleri için Ankara'da Özel Harekât'a iki kere bomba attı. Birçoğu izinde olmasına rağmen vatan savunmasına koşan 38 kahraman polis şehit düştü. Ancak kısa sürede yaralarını saran Özel Harekât Merkezi'nde artık yeni Cennet'ler yetişiyor ve gururla bayrağı devralıyor
Fetullahçı Terör Örgütü mensubu alçakların gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'daki Özel Harekât Başkanlığı 2 bombayla yerle bir edildi. 38 polis, 6 personel şehit oldu. O karanlık gecenin üzerinden 8 yıl geçti ve Özel Harekât Merkezi yeni Cennet'ler ile göz kamaştıryor. Hain darbecilerin ilk hedefi, kendilerine durdurabilecek güç olarak gördükleri Ankara Gölbaşı'daki Özel Harekât Daire Başkanlığı'ydı. En sert karşılığın Özel Harekât'tan geleceğini bilen darbeciler, çatışmayı göze alamayarak vatan evlatlarının üzerine uçaklardan bomba yağdırdı.
Helikoptere yakıt ikmali yapan polislerden 7'si şehit oldu, 5'i yaralandı. Hepsi görev başına çağrıldı. Yüzlerce kahraman Özel Harekâtçı toplandı. Darbecilerin kuşattığı Genelkurmay, TRT ve Jandarma Genel Komutanlığı'na operasyon için hazırlık yapıldı. Tam o sırada hainler ikinci bombayı attı. Bomba o gece öylesine büyük bir şiddette düştü ki, taş üstünde taş kalmadı. Patlamaların etkisiyle silahlar eridi, arabalar hurdaya döndü.
Binada ve nizamiyede büyük yangın çıktı. Yerle bir olan harekât merkezinde 3 Başkan Yardımcısı, 5 Emniyet Müdürü, 7 Başkomiser-Komiser-Komiser Yardımcısı'nın da aralarında bulunduğu 44 şehit (38 Özel Harekât personeli, 4 Genel Hizmet personeli, 1 İmam, 1 Sivil meslekten ayrılmış personel) ile birlikte 32 Özel Harekât personeli de yaralandı. Tüm bunlara rağmen kahraman özel harekâtçılar, acılarına rağmen göreve koştu, işgal edilen pek çok noktayı temizledi. Türkiye tarihine 'hain darbe girişimi ve demokrasinin galip gelmesi' ifadeleriyle yazılan 15 Temmuz'un üzerinden 8 yıl geçti. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Başkanı Süleyman Karadeniz, SABAH'a önemli açıklamalarda bulundu:
EN SAF DÖNEMİMİZİ YAŞIYORUZ
Karadeniz, "Özel Harekât, o gece kritik bölgelerdeki faaliyetlerini sürdürerek demokrasinin ve millet iradesinin galip gelmesine önemli katkılarda bulundu. Özel Harekât polislerinin gösterdiği direniş, hainlerin planlarını bozdu ve darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasında büyük rol oynadı" dedi. Karadeniz, FETÖ/PDY'nin yapılanması ve diğer tehdit unsurlarıyla ilgili kararlı tutumunu sürdürdüğünü vurgulayıp şöyle devam etti: "Devletimizin istihbarat birimlerinin titiz çalışmaları sonucunda, FETÖ ve diğer taraflara aidiyeti olduğu tespit edilen 1200 personeli özel harekât branşından çıkardık. Özel Harekât Başkanlığı uzun zaman sonra en saf ve en temiz dönemini yaşıyor.
"YENİ CENNET'LER YETİŞİYOR
Başkan Karadeniz, Konya'da 'Uluslararası Polis Özel Harekât Merkezi'nin kuruluş çalışmalarını başlattıklarını, Çankırı'da ise 'Terörizmle Mücadele Merkezi' kurma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Ayrıca hava gücü olarak İnsansız Hava Araçları Şubesi kurulduğunu ve Suriye bölgesinde ciddi başarılar elde edildiğini belirtti. Kısa sürede Keskin Nişancı Şubesi'nin kurulduğunu ve üst kademe keskin nişancı personelinin eğitimci kadrosu olarak alındığını ifade eden Karadeniz, "Su altı gruplarımızın operasyonel yönünü geliştirmek için ciddi araç alımları yaptık. Su altı grupları gibi yetişmiş operasyonel gruplarımızı daha aktif kullanabilmenin imkânlarını araştırıyoruz" dedi.
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