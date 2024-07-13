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Isparta'da otomobil ağaca çarptı: 2 kişi yaralandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 13.07.2024 19:13
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Isparta’da otomobil ağaca çarptı: 2 kişi yaralandı

Isparta’da meydana gelen kazada ağaca çarpan otomobildeki 1’i çocuk 2 kişi ağır yaralandı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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