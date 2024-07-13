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Çorum'da korkunç kaza! Takla atan otomobil tarlaya uçtu: 2 ölü 2 yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 13.07.2024 20:28 Güncelleme: 13.07.2024 20:45
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Çorum’da korkunç kaza! Takla atan otomobil tarlaya uçtu: 2 ölü 2 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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