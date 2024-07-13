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Bursa'da dava sonrası taraflar birbirine girdi : 8 gözaltı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 10:29
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Bursa’da dava sonrası taraflar birbirine girdi : 8 gözaltı

Bursa'da dava sonrası husumetli iki taraf adliye önünde birbirlerine girdi. Kavgayı polisler ayırırken olay sonrası 8 kişi gözaltına alındı.

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