13 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Şanlıurfa'da korkutucu kaza! TIR ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 13.07.2024 16:55 Güncelleme: 13.07.2024 17:40
ABONE OL
Şanlıurfa’da korkutucu kaza! TIR ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör