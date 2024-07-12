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Eski eşinin yüzüne kimyasal madde fırlatan sanığa 5 yıl 6 ay hapis cezası

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 09:28
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Eski eşinin yüzüne kimyasal madde fırlatan sanığa 5 yıl 6 ay hapis cezası

Bayrampaşa'da eski eşi Yasemin Aksoy'un yüzüne kimyasal madde fırlatıp darp ettiği iddiasıyla yeniden yargılanan Yusuf Çavdar'ın davası karara bağlandı. Mahkeme, sanık Çavdar'ı 2 ayrı suçtan toplamda 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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