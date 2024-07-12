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Tarım aracı devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 12.07.2024 13:20
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Tarım aracı devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Düzce'de, patpat olarak tabir edilen tarım aracının devrildiği kazada, Fadime Koç (52) hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

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