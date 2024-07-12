12 Temmuz 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Şırnak’ta 36 adet AK-47 piyade tüfeği ele geçirildi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 14:24
ABONE OL
Şırnak’ta 36 adet AK-47 piyade tüfeği ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen “Bozdoğan-49” operasyonunda 36 adet AK-47 piyade tüfeği ele geçirildiğini duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör