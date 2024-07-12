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Fethiye’de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 13:19
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Fethiye’de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

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