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Sulama kanalına düşen yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 06:22
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Sulama kanalına düşen yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor

Sivas'ın Gölova ilçesinde sulama kanalına düşen yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor.

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