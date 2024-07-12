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Şanlıurfa'da freni boşalan araç iş yeri önündeki kaldırıma çarptı: 2 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 06:21
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Şanlıurfa’da freni boşalan araç iş yeri önündeki kaldırıma çarptı: 2 yaralı

Şanlıurfa'da freni boşalan malzeme taşıma servisi kaldırıma çarptı. Kazada sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. İş yerinin kapalı olması ile muhtemel bir facianın önüne geçildi.

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