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Son dakika | Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem! AFAD Kandilli son depremler

ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 07:59
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Son dakika | Akdeniz’de 4 büyüklüğünde deprem! AFAD Kandilli son depremler

Son dakika haberi...AFAD verilerine göre Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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