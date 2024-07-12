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Son dakika | Canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu! İşte tüylerinizi diken diken edecek o anlar

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 12:55 Güncelleme: 12.07.2024 13:17
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Son dakika | Canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu! İşte tüylerinizi diken diken edecek o anlar

Ankara’da bir kişi, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı esnada tabanca ile yanlışlıkla kendisini başından vurdu. Ağır yaralı adam hastanede tedavi altına alındı.

Ankara'da şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Sabah 05.00 sıralarında Çankaya'nın Birlik Mahallesi'nde sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapan 45 yaşındaki K.Y., elinde tabancayı şakağına dayadı.

YANLIŞLIKLA TETİĞİ ÇEKTİ

Yanlışlıkla tetiği çeken K.Y., silahın ateşlenmesi üzerine başından vurularak ağır yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım servisinde müşahedeye alınan K.Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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