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Bataryalardan çıkan yangın korkuttu

ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 12:40
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Bataryalardan çıkan yangın korkuttu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde evde bulunan elektrikli bisiklet, robot süpürge ve diğer cihazların bataryalarının sebep olduğu yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

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