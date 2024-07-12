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Pendik'te iş kazası: İşçinin makineye sıkışan eli koptu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 09:09 Güncelleme: 12.07.2024 09:09
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Pendik’te iş kazası: İşçinin makineye sıkışan eli koptu

Pendik'te kalıp imalatı yapan bir iş yerinde meydana gelen kazada işçinin eli koptu.

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