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Aç kalan yavru ayı Uzungöl’e indi, görüntülemek için turistler sıraya girdi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 14:27
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Aç kalan yavru ayı Uzungöl’e indi, görüntülemek için turistler sıraya girdi

Trabzon’da aç kalınca Uzungöl’e inen yavru ayıyı görüntülemek için yerli ve yabancı turistler sıraya girdi.

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