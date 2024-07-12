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Eskişehir'de 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 06:20
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Eskişehir’de 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Eskişehir'de çarpışan 2 otomobil ile kazanın etkisiyle yola savrulan direğe çarpan başka bir aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

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