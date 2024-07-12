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Pendik'te feci olay! İşçinin makineye sıkışan eli koptu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 05:10
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Pendik’te feci olay! İşçinin makineye sıkışan eli koptu

Feci olay, Pendik'te yaşandı. İddiaya göre, kalıp imalatı yapan bir iş yerinde meydana gelen kazada işçinin eli koptu. İşçi,ambulansa bindirilerek Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın gerçekleştiği yerde güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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