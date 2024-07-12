Bahçelievler'de korku dolu anlar! 6 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı
Bahçelievler'de yan duvarından bir parçanın düşmesi nedeniyle 6 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Sokak trafiğe kapatılırken, binadan tahliye edilen vatandaşlar, belediye tarafından misafirhaneye yerleştirildi. Bahçelievler Belediyesine bağlı ekipler, binadan karot örneği alarak, binanın durumuyla ilgili testler yapacak.
Hürriyet Mahallesi Birlik Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın yan duvarındaki bazı parçaları, henüz bilinmeyen nedenle düştü.
Vatandaşlar binayı kendi imkanlarıyla boşaltırken, olay yerine emniyet, belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sokak trafiğe kapatılırken, binadan tahliye edilen vatandaşlar, belediye tarafından misafirhaneye yerleştirildi.
Bahçelievler Belediyesine bağlı ekipler, binadan karot örneği alarak, binanın durumuyla ilgili testler yapacak.
Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, yaptığı açıklamada, "Burada bitişik nizam oturma vardı. Bu bitişik nizam iki tane apartmanın bir tanesi kentsel dönüşüme giriyor. Yeniden yükselirken bitişik nizamdan tam yıkılmamış, bir iki duvar kalmış kentsel dönüşüme giren binanın. Oradan tuğlalar düşünce vatandaşlarımız bizi haberdar ediyor. Biz de zabıta ve arama kurtarma ekibimizle geldik. Vatandaşlarımızı büyük bir sıkıntı olmamasına rağmen tahliye ettik, misafir ediyoruz şimdi. Yarın karot alınacak, incelenecek. Şu an kaba bilgiyle bir sıkıntı görünmüyor." diye konuştu.
"BİNA 48 YAŞINDA, ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ"
Kentsel dönüşüm konusunda daha hızlı ilerlenmesi gerektiğini söyleyen Bahadır, "Bu bina 48 yaşında. Tabi ömrünü tamamlamış. 6 katlı bina, altında dükkan var. Üstünde bir tane kaçak bir yer var zannediyorum. Bina teknik olarak 1999 depreminden önce yapıldığı için iyi bina kapsamında değil." dedi.
Tahliye edilen binada, emniyet ve zabıta ekipleri, herhangi bir aksilik yaşanmaması için bekleyişini sürdürüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bulaşık makinesine 1 damla bile koyan yandı! Doğal temizlik diyorlardı meğerse garantiyi anında...
- KYK ücretsiz konaklama başvurusu nasıl yapılır? 2024 GSB Seyahatsever Projesi nedir, şartları neler?
- Sabiha Gökçen'de İPTAL EDİLEN UÇUŞ SORGULAMA ✈️ | 11 Temmuz hangi seferler etkilendi? Pegasus, AJET, THY iptal uçuş son durum...
- Bedelli Askerlik bekleyene duyuru geldi: MSB son dakika! İşte Zamlı Bedelli Askerlik miktarı...
- KPSS-2024/1 TERCİH EKRANI | ÖSYM KPSS-2024/1 tercih kılavuzu geldi mi, ne zaman? Ortaöğretim, Ön Lisans, Lisans kadro ve pozisyonlar...
- Tarihin en güçlü devletleri sıralandı! Osmanlı'ya ne Ruslar, ne de Almanlar yetişemedi
- Açık Lise (AÖL) 3. Dönem sınav giriş belgesi sorgulama | 2024 AÖL 3. dönem sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı?
- Tarım Kredi Market'te fırsat kataloğu geldi! 70 üründe indirim var: Gül suyu 47.90, buğday 18.50 TL, TK antep fıstığı 187,90 TL
- Öğretmen il içi ve il dışı atama başvurusu başladı mı? MEB 2024 öğretmenlere 2. tayin başvuruları ne zaman? İşte kontenjan listesi...
- Emeklinin taban maaşı değişiyor! 10.000 TL kök aylığa + 2.500 TL'lik ek zam: 8.000, 8.500, 9.200 TL alan SSK, Bağ-Kur'luya...
- Avrupa'da Yan Yana Klozetler: Gizem Çözüldü! Neden 2 Klozet Kullanıyorlar?
- Dünyanın en güçlü donanmaları belirlendi: Türkiye 82 ülkeyi ezip geçti