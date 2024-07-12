Bahçelievler’de korku dolu anlar! 6 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı

"BİNA 48 YAŞINDA, ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ"

Kentsel dönüşüm konusunda daha hızlı ilerlenmesi gerektiğini söyleyen Bahadır, "Bu bina 48 yaşında. Tabi ömrünü tamamlamış. 6 katlı bina, altında dükkan var. Üstünde bir tane kaçak bir yer var zannediyorum. Bina teknik olarak 1999 depreminden önce yapıldığı için iyi bina kapsamında değil." dedi.

Tahliye edilen binada, emniyet ve zabıta ekipleri, herhangi bir aksilik yaşanmaması için bekleyişini sürdürüyor.