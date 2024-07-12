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Konya'da bir düğünde çıkan tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 12.07.2024 22:15
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Konya’da bir düğünde çıkan tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

Konya'da düğünde çıkan tartışmada bir kişi tüfekle bacağından vurularak yaralandı. Polis, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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