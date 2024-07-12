İYİ Parti il başkanının oğlu Batman Çayı’nda boğuldu



Durumu fark eden yakınları, çaya girerek Taha Yasin'i sudan çıkardı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Taha Yasin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.