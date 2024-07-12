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Ataşehir'de yangın paniği! Mahalle sokağa döküldü

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 12.07.2024 22:39
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Ataşehir’de yangın paniği! Mahalle sokağa döküldü

Ataşehir'de bir binanın birinci katındaki balkonunda çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Olay, saat 21.15 sıralarında Ataşehir Mevlana Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde bulunan bir binada meydana geldi.

İddiaya göre binanın birinci katındaki balkondan bilinmeyen bir nedenle alevler ve dumanlar yükselmeye başladı.

Yangının büyümesi üzerine çevre sakinleri sokağa dökülerek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken olayda, can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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