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Konya merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 7 tutuklama

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 10:43
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Konya merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 7 tutuklama

Konya merkezli 4 ilde kendilerini polis, asker, savcı olarak tanıtıp vatandaşları yaklaşık 20 milyon lira dolandıran şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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