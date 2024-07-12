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Artvinli gelinle damat düğün pastası yerine döner kesti

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 10:55 Güncelleme: 12.07.2024 11:04
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Artvinli gelinle damat düğün pastası yerine döner kesti

Artvin'de düzenlenen kır düğününde dünya evine giren gelinle damat düğün pastası yerine döner kesti. Davetlilere ise pasta yerine çağ kebap ikram edildi.

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