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Adana'da vatandaşlar dikenli incir yiyerek serinliyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 10:19 Güncelleme: 12.07.2024 10:21
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Adana’da vatandaşlar dikenli incir yiyerek serinliyor

Adana'da sıcaktan bunalan vatandaşlar, seyyar tezgahlarda buz kalıpları arasında soğutularak tanesi 15 liradan satılan dikenli incirle serinliyor.

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