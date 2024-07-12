Film sahnelerini aratmayan olay! Polisin kaçak göçmen kovalamacası kamerada | Kendini böyle savundu: “Korkudan kaçtım”
Aksaray'da denetim yapan polis ve bekçileri görünce yaya olarak kaçan şüpheli ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kameralara yansıyan kovalamacada kısa sürede yakalanan şüpheli, “Korkudan kaçtım” dedi ama yapılan sorgulamada oturum izni olmayan kaçak göçmen olduğu tespit edildi.
Olay Hacı Hasanlı Mahallesi Kalealtı Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde uygulama yapan polis ve bekçileri görünce arkasını dönüp kaçmaya başlayan genç polis ve bekçileri peşine taktı.
Şüphelinin yaya olarak kaçması üzerine ekipler şahsın peşinden koşarak kovalarken, kovalamaca anı basın mensuplarının kamerasına yansıdı. Bir süre yaşanan kovalamaca sonucu şüpheli cami bahçesinde yakalanarak yere yatırıldı. Ters kelepçe takılan şüpheli gözaltına alınırken, denetim noktasına götürüldüğü sırada, "Hiçbir şeyim yok abi, sadece korkutan kaçtım yemin ederim" dedi.
Denetim noktasına getirilen şüphelinin burada yapılan araştırma ve sorgulamasında şahsın Özbekistan uyruklu olduğu, turist olarak Türkiye'ye giriş yaptığı, uzun zamandır Türkiye'de kaldığı ve tekrar çıkış yapmayarak kaçak yollarla Aksaray'da yaşadığı belirlendi. Kaçak göçmen olarak gözaltına alınan şüpheli sınır dışı edilmek üzere polis merkezine götürüldü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bulaşık makinesine 1 damla bile koyan yandı! Doğal temizlik diyorlardı meğerse garantiyi anında...
- KYK ücretsiz konaklama başvurusu nasıl yapılır? 2024 GSB Seyahatsever Projesi nedir, şartları neler?
- Sabiha Gökçen'de İPTAL EDİLEN UÇUŞ SORGULAMA ✈️ | 11 Temmuz hangi seferler etkilendi? Pegasus, AJET, THY iptal uçuş son durum...
- Bedelli Askerlik bekleyene duyuru geldi: MSB son dakika! İşte Zamlı Bedelli Askerlik miktarı...
- KPSS-2024/1 TERCİH EKRANI | ÖSYM KPSS-2024/1 tercih kılavuzu geldi mi, ne zaman? Ortaöğretim, Ön Lisans, Lisans kadro ve pozisyonlar...
- Tarihin en güçlü devletleri sıralandı! Osmanlı'ya ne Ruslar, ne de Almanlar yetişemedi
- Açık Lise (AÖL) 3. Dönem sınav giriş belgesi sorgulama | 2024 AÖL 3. dönem sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı?
- Tarım Kredi Market'te fırsat kataloğu geldi! 70 üründe indirim var: Gül suyu 47.90, buğday 18.50 TL, TK antep fıstığı 187,90 TL
- Öğretmen il içi ve il dışı atama başvurusu başladı mı? MEB 2024 öğretmenlere 2. tayin başvuruları ne zaman? İşte kontenjan listesi...
- Emeklinin taban maaşı değişiyor! 10.000 TL kök aylığa + 2.500 TL'lik ek zam: 8.000, 8.500, 9.200 TL alan SSK, Bağ-Kur'luya...
- Avrupa'da Yan Yana Klozetler: Gizem Çözüldü! Neden 2 Klozet Kullanıyorlar?
- Dünyanın en güçlü donanmaları belirlendi: Türkiye 82 ülkeyi ezip geçti