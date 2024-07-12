Film sahnelerini aratmayan olay! Polisin kaçak göçmen kovalamacası kamerada | Kendini böyle savundu: “Korkudan kaçtım”





Denetim noktasına getirilen şüphelinin burada yapılan araştırma ve sorgulamasında şahsın Özbekistan uyruklu olduğu, turist olarak Türkiye'ye giriş yaptığı, uzun zamandır Türkiye'de kaldığı ve tekrar çıkış yapmayarak kaçak yollarla Aksaray'da yaşadığı belirlendi. Kaçak göçmen olarak gözaltına alınan şüpheli sınır dışı edilmek üzere polis merkezine götürüldü.

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