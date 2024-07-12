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Yaz okulunda 25 öğrenci yemekten zehirlendi

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 06:17
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Yaz okulunda 25 öğrenci yemekten zehirlendi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki bir ortaokulda yaz eğitime gelen 25 öğrenci, yedikleri yemeğin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

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