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Fenomenlere Kuyu-8 operasyonu! Neslim Güngen ve İnanç Güngen çifti sağlık kontrollerinden geçti! 45 şüpheli adliyede...

ahaber.com.tr AA
Giriş: 12.07.2024 11:27 Güncelleme: 12.07.2024 11:40
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Fenomenlere Kuyu-8 operasyonu! Neslim Güngen ve İnanç Güngen çifti sağlık kontrollerinden geçti! 45 şüpheli adliyede...

Güzellik merkezi sahibi Neslihan Güngen ile eşi İnanç Güngen'in de aralarında olduğu şüphelilerle ilgili "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" soruşturması devam ediyor. Olaya ilişkin 45 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Küçükçekmece Adliyesine gönderilirken, 20 kişi serbest bırakıldı. İşte detaylar...

"Kuyu-8" operasyonları kapsamında gözaltına alınan, aralarında Neslihan Güngen ile eşi İnanç Güngen'in de bulunduğu 45 zanlı adliyeye sevk edildi.

65 ŞÜPHELİ EMNİYETTE

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına ilişkin çalışma kapsamında 25 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 65 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILDI

Sosyal medyada "Neslim Güngen" olarak bilinen Neslihan Güngen ile İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu 45 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Küçükçekmece Adliyesine gönderildi.

20 KİŞİ SERBEST

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 20 şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

ARAÇLARINA EL KONULDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında sosyal medya fenomeni olarak bilinen güzellik merkezleri sahibi Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de bulunduğu 65 zanlı gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden birinin Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) yetkilendirilen vergi müfettişi olduğu ve Neslihan Güngen ile kayıt dışı görüşme talebinde bulunduğu belirtilmişti.

Soruşturma kapsamında bazı lüks araçlar ile güzellik merkezlerinde kullanılan ve UTS kayıtları olmayan epilasyon, cilt bakım makinesi, bölgesel zayıflama ve sıkılaştırma cihazı, buhar makinesi gibi çeşitli cihazlar ile yasa dışı ilaç ve kozmetik ürünlerine el konulmuştu.

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