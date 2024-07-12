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Ordu'da otomobil tırın altına girdi: 1 ölü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 12:31
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Ordu’da otomobil tırın altına girdi: 1 ölü

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarparak altına girdiği kazada sürücü hayatını kaybetti.

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